ترامب يعلن إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

أربيل (كوردستان 24)- بعد أشهر من الوعود، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء عن إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشيال".

وذكر في بيان أنه أنشأ هذه المنصة إضافة إلى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حظرت حسابات ترامب على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في كانون الثاني يناير بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وذكر ترامب في بيان "لقد أنشأت تروث سوشيال ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

واعتبر الرئيس السابق أن كبريات الشركات في وادي السيليكون "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقة في أمريكا".

ومنذ أشهر عدة، يعد ترامب أنصاره بإطلاق منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى إنه خلال الفترة التجريبية التي ستنطلق في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة "تروث سوشيال" أن يتلقى منها "دعوة" بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية.

أما في الربع الأول من العام المقبل فسيصبح التسجيل متاحا أمام الجميع.

وتابع أن الذراع الإعلامية الجديدة للرئيس السابق، "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، ستوفر أيضا خدمة الفيديو عند الطلب مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستغرام.

ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أنّ العديد من القرارات الأساسية التي اتخذها حين كان رئيسا، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصة.