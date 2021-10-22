العراق يستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع السعودية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة من وإلى السعودية بعد تعليق دام 19 شهراً.

وعلقت المملكة العربية السعودية في آذار مارس 2020 السفر من وإلى العراق مع ثماني دول أخرى بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل في بيان صدر الخميس إنه "تم استئناف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية".

وبدأت السعودية في تخفيف إجراءاتها بشأن فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 17 تشرين الأول أكتوبر نتيجة للانخفاض الحاد في الإصابات اليومية.