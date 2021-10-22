عقوبات تلوح بالأفق ضد شركات طيران تنقل مهاجرين عراقيين إلى بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية البولندي في رسالة إلى نظيره الألماني يوم الخميس إن بلاده تؤيد فرض عقوبات على شركات الطيران التي تنقل مهاجرين يأملون في دخول الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس (روسيا البيضاء).

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروس، بما في ذلك على شركات الطيران، لوقف ما تقول بروكسل إنها سياسة متعمدة من قبل مينسك لنقل آلاف المهاجرين من العراق وإيران وإفريقيا وإرسالهم عبر الحدود.

ونفى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ذلك وألقى باللوم على الغرب فيما يقول إنها "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق هذا الشتاء بعد تقطع السبل بمهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وكتب ماريوس كامينسكي "تؤيد بولندا توسيع العقوبات ضد نظام لوكاشينكو وفرض عقوبات على شركات الطيران التي تجني أرباحاً من نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بيلاروس".

وسبق أن عرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إرسال ضباط مراقبة الحدود إلى بولندا لمساعدة البلاد في إدارة تدفق المهاجرين من بيلاروسي، مضيفاً أن ألمانيا يمكن أن تقدم أيضاً دعماً لوجستياً.

وشكر كامينسكي زيهوفر على عرضه للمساعدة، وقال إن الشرطة البولندية والخدمات الخاصة ستعمل مع ألمانيا في تحديد شبكات تهريب البشر ومكافحتها.