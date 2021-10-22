أمن

الاستخبارات التركية تعلن قتل قيادية بحزب العمال في كركوك

لم تذكر الوكالة مكان العملية ولا زمانها على وجه التحديد، لكنها أشارت إلى أنها نفذت في "ريف محافظة كركوك
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العملية نفذت في "ريف محافظة كركوك
العملية نفذت في "ريف محافظة كركوك
ترکیا حزب العمال الكوردستاني كركوك تركيا

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة أن الاستخبارات التركية تمكنت من قتل قيادية في حزب العمال الكوردستاني قرب كركوك.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية فإن عناصر الاستخبارات التركية تمكنوا من "تحييد" ثلاثة أشخاص ينتمون لحزب العمال بينهم القيادية "تايبت بيلن".

ولم تذكر الوكالة مكان العملية ولا زمانها على وجه التحديد، لكنها أشارت إلى أنها نفذت في "ريف محافظة كركوك.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن عناصر الاستخبارات تتبعوا "بيلن" الملقبة بـ"شيلان غويي" المسؤولة عن مقاتلات حزب العمال في منطقة غارا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن اغتيال بيلن جاء رداً على هجمات ينفذها حزب العمال الكوردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر.

 

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