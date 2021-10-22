مسرور بارزاني يرحب ببيان مجلس الأمن إزاء الانتخابات ويدعو لتشكيل حكومة عراقية شاملة

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة ببيان مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في موقع تويتر "أرحب ببيان مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الانتخابات العراقية".

كذلك أشاد بالدعم الفني الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة في العراق والفرق الدولية من الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها كانت "مركزية" في العملية الانتخابية.

وتابع "أحث جميع الأطراف على الإسراع في تشكيل حكومة شاملة قادرة على بناء مستقبل أفضل للشعوب العراقية".