رئيس حكومة إقليم كوردستان يرحب بمشروع قانون للكونغرس بشأن ذكرى "الملاذ الآمن"

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة بمشروع قانون للحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين بشأن ذكرى "الملاذ الآمن" والشراكة المتينة التي تجمع بين الإقليم وأمريكا.

وقال مسرور بارزاني في بيان "أرحب بمشروع قانون الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، والمُقدّم من قبل السيناتورين كريس فان وماركو روبيو، بشأن إحياء ذكرى عملية الملاذ الآمن والشراكة القوية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

ووجّه رئيس الحكومة شكره للأصدقاء الأعضاء السبعة في مجلس النواب الأمريكي، على موقفهم الودي وعلى دعمهم ورعايتهم لمشروع القانون، بضمنهم مايك وولتز وجيم كوبر وكريس ستيورات وجيسن كرو ودينا ديتس وآندي كيم ودون باكون، بحسب البيان.

وجاء في البيان "لقد أنقذ التدخل الإنساني وتحديد منطقة حظر الطيران، حياة الكثيرين من الموت، وكان من الضروري حماية هؤلاء الناس من أجل الحفاظ على تجربتنا الديمقراطية، التي أنتجت صداقة وشراكة راسخة ومتقدمة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وتابع مسرور بارزاني في بيانه "إن كوردستان اليوم إقليم آمن في منطقة غير مستقرة"، مبيناً أن الصداقة مع أمريكا "تستند إلى أفكار ورؤى مشتركة".

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بمواصلة "العمل والتنسيق" مع الأصدقاء في الحكومة والكونغرس الأمريكيين "سعياً لتوطيد تلك الصداقة".