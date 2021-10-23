سیاسة

مجلس الأمن الدولي يجدد دعمه لحكومة العراق ويهنئ بإجراء الانتخابات البرلمانية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- جدّد مجلس الأمن الدولي دعمه لحكومة العراق والتزامهم باستقلال العراق وسيادته، مهنئا في الوقت نفسه بنجاح الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا.

وجدد اعضاء المجلس في بيان يوم الجمعة، التزامهم بدعم الحكومة العراق  باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وهنّأ أعضاء المجلس الشعب العراقي وحكومة العراق بمناسبة الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تُفيد بأن الانتخابات سارت بسلاسةٍ وتضمّنت تحسيناتٍ فنية وإجرائية هامّةً قياساً بالانتخابات العراقية السابقة.

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