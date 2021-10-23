الدفاع الفرنسية: لدى داعش القدرة على الظهور مجددا بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية ارفيه غرانجان إن المقاتلات الفرنسية تواصل تنفيذ مهماتها ضمن التحالف الدولي ضد داعش، فيما حذر الوقت نفسه من أن لدى التنظيم القدرة على الظهور مجدداً في العراق.

وقال غرانجان في مقابلة مع مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بباريس، إن "مقاتلات رافال فرنسية تنفذ يومياً ضربات أو مهمات استخبارية ضد داعش في تلك المنطقة.

وأكد أن "فرنسا هي المساهم الثاني ضمن التحالف الدولي ضد داعش بعد الولايات المتحدة. حيث أن 30 بالمئة من المهام الاستخبارية للتحالف ضد داعش تقوم بها فرنسا".