الرئيس بارزاني و یوناس لوڤين يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والسويد

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني والسفير السويدي لدى العراق یوناس لوڤين اليوم السبت، على أهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والسويد.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني للوفين والوفد المرافق في اربيل.

خلال اللقاء اشاد السفير السويدي بدور قوات البيشمركة في محاربة تنظيم داعش، وكذلك باحتضان اقليم كوردستان لمئات الآلاف من النازحين واللاجئين على أراضيه.

وعبر یوناس لوڤين على اهمية وتطوير العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان خصوصا من الناحية الاقتصادية، في وقت أكد فيه الرئيس بارزاني على اهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقدم الرئيس بارزاني شكره وامتنانه لدولة السويد التي قدمت الكثير من الدعم والمساعدة لاقليم كوردستان وخصوصا في الأوقات العصيبة.