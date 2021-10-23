ارتفاع عدد وفيات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم السبت، تسجيل 560 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر التقرير اليومي الوبائي للوزارة انه تم تسجيل 181 اصابة في اربيل، 68 في السليمانية، 223 في دهوك، 13 في حلبجة، و75 في رابرين.

واشار البيان الى تماثل 1211 مصابا للشفاء، منهم 420 في اربيل، 529 في السليمانية، 200 في دهوك، 31 في حلبجة، 13 في كرميان، و18 في رابرين.

واكد التقرير تسجيل 28 حالة وفاة، 11 منهم في السليمانية و9 في اربيل و3 في دهوك و3 في حلبجة و2 في رابرين، فيما كان عدد حالات الوفاة يوم امس الجمعة، 21 حالة.

وبلغ اجمالي الاصابات 355541، شفي منها 333257، بينما توفي حتى الآن 6265 شخصا.