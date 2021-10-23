سیاسة

الصدر يحذر من "فوضى" ويدعو لعدم الضغط على مفوضية الانتخابات

"ليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك"
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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق العراق الصدر انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت إن دعم مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات وتبني نزاهتها "يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية" في العراق، محذراً في الوقت نفسه المعترضين على نتائج الاقتراع من جر البلاد إلى "الفوضى".

وقال الصدر في بيان "إن تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".

وأضاف أن "جر البلد إلى الفوضى زعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره".

وأشار الصدر إلى أنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها.. بل لا بد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك".

واختتم الصدر بيانه بالقول "ليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك".

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