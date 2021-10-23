سیاسة

الأساقفة الكلدان يدعون لإنهاء الاحتقان الناتج عن الانتخابات في العراق

التهديد أو اللجوء إلى السلاح لـ"حل المشاكل بين الإخوة هو من المحرمات الكبرى"
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الكاردينال لويس روفائيل ساكو
الكاردينال لويس روفائيل ساكو
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- عقد الأساقفة الكلدان في العراق السبت اجتماعاً طالبوا فيه القوى كافة إلى إنهاء الاحتقان الناتج عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأصدر الأساقفة بياناً برئاسة الكاردينال لويس روفائيل ساكو على هامش الاجتماع الذي عُقد في المقر البطريركي في بلدة عنكاوا في ظل الأجواء المتوترة التي أفرزتها الانتخابات.

ودعا البيان "جميع السياسيين إلى الالتزام بالقيم الوطنية والأخوية، وتغليب المصلحة العامة على الأجندات الحزبية والجلوس معاً في حوار حضاري هادئ للتفاهم وإنهاء الاحتقان الحالي".

وناشد الأساقفة "للإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على تحقيق مطالب المواطنين وتجنب البلاد من الانزلاق نحو الأسواء".

واعتبر الأساقفة التهديد أو اللجوء إلى السلاح لـ"حل المشاكل بين الإخوة هو من المحرمات الكبرى، في كل الأعراف، فالسلاح هو للدفاع عن الوطن فقط".

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