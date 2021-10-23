سیاسة

خامنئي يعفو عن نحو 3500 مدان في إيران

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المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي
إيران إيران عفو خامنئي

أربيل (كوردستان 24)- منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي عفوا أو خفضا للعقوبة لنحو 3500 مدان في إيران، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي، وفق ما أفاد موقعه الالكتروني السبت.

وأوضح البيان أن خامنئي وافق "على العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3458 محكوماً" في محاكم مختلفة.

وتأتي الخطوة عشية إحياء الجمهورية الإسلامية الأحد، ذكرى المولد النبوي وذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق، سادس الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية.

ويصدر المرشد الأعلى سنويا أكثر من عفو عن محكومين، ولا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.

وأصدر خامنئي في أواخر تموز يوليو عفوا أو خفضا لعقوبة أكثر من 2800 سجين لمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

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