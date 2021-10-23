سیاسة

بالفيديو | إيران تفتح تحقيقاً بعد تعرض مسؤول محلي للصفع

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إيران إيران صفع

أربيل (كوردستان 24)- فتحت السلطات الإيرانية تحقيقا بعد تعرض المحافظ الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب البلاد، للصفع والدفع خلال إلقائه كلمة في احتفال تنصيبه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" السبت.

ونقلت عن المدعي العام للمحافظة بابك محبوب-عليلو قوله إن مكتبه "أصدر مذكرة عاجلة للتحقيق في الاعتداء على المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية".

وأظهر شريط مصوّر تم تداوله على نطاق واسع السبت، المحافظ عابدين خرم وهو يلقي كلمة من خلف منصة على خشبة مسرح، قبل أن يتقدم منه شخص ويصفعه بقوّة على وجهه ويقوم بعدها بدفعه، قبل أن يتدخل عدد من الرجال لإبعاد المعتدي وإخراجه بالقوة من القاعة.

وأتى ذلك خلال احتفال حضره وزير الداخلية أحمد وحيدي، وخصص لتقديم المحافظ الجديد الذي عيّن في منصبه أواخر الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكان خرم البالغ 55 عاما، ضابطا برتبة عميد في صفوف الحرس الثوري الإيراني قبل تعيينه في منصبه الجديد في المحافظة الحدودية مع أذربيجان وأرمينيا بشمال غرب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إرنا".

ولم تحدد الوكالة هوية المعتدي أو ما اذا تم توقيفه، مضيفة "وفق بعض المصادر، فالمعتدي كان من أفراد مقر عاشوراء (التابع للحرس الثوري)، وكانت دوافعه (للتعدي) شخصية".

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