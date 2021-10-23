الاتحاد الأوروبي يدين التهديدات ضد مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الاتحاد الأوروبي السبت عن أسفه للتهديدات الأخيرة التي أطلقتها قوى شيعية مدعومة من إيران ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعد نشر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "لا مكان لمثل هذه المظاهر العنيفة في الديمقراطية"، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية "كانت سلمية ومنظمة جيداً".

وأشار إلى أن الناخبين كانوا قادرين "على التعبير عن إرادتهم بحرية، وفقاً لتقييم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي والتي نشرها في البلاد لأول مرة على الإطلاق".

وجاء في البيان "يجب معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات من خلال الإجراءات القانونية"، داعياً جميع الأحزاب إلى اتباع "الوسائل القانونية لمعالجة أي شكاوى بشأن نتيجة الاقتراع".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية المقبلة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، كما يريد الشعب العراقي".