مفوضية الانتخابات ترد 322 طعناً في أحدث موقف حول "طعون الاقتراع"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات السبت رد 322 طعناً بشأن الانتخابات التشريعية التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المفوضية في بيان "جرى عرض 340 طعناً على مجلس المفوضين اليوم السبت، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".

وأشار إلى أن "الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وفي السياق نفسه، قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة".

وجاء في البيان "سيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ أن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وقالت المفوضية إنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعاً".