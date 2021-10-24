صحة وبیئة

انبعاث غازات سامة من سفينة شحن مشتعلة قبالة سواحل كندا

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سفينة الشحن زيم كينغستون الراسية
سفينة الشحن زيم كينغستون الراسية
العالم كندا سواحل سفينة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الكندية السبت أن سفينة شحن راسية على الساحل الكندي المطلّ على المحيط الهادئ مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة.

وقال خفر السواحل الكندي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني إن سفينة "زيم كينغستون" كانت راسية في مضيق خوان دي فوكا في جنوب جزيرة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وأوضح أنه "تمّ إنشاء منطقة طوارئ... حول سفينة الشحن زيم كينغستون الراسية" مضيفاً أن "السفينة مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة".

وأفادت إذاعة "راديو كندا" أن السفينة تحمل أكثر من 52 طناً من المواد الكيميائية الموضوعة في اثنين من الحاويات التي أتت عليها النيران.

وتمّ إجلاء عشرة أفراد من الطاقم، بحسب المصادر نفسها.

 

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