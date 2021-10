انبعاث غازات سامة من سفينة شحن مشتعلة قبالة سواحل كندا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الكندية السبت أن سفينة شحن راسية على الساحل الكندي المطلّ على المحيط الهادئ مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة.

وقال خفر السواحل الكندي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني إن سفينة "زيم كينغستون" كانت راسية في مضيق خوان دي فوكا في جنوب جزيرة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

#BreakingNews Coast Guard crews are monitoring several adrift shipping containers 43 miles west of the Straits of Juan de Fuca entrance. An inbound vessel lost approx. 40 containers when the ship listed to its side due to rough seas. Check back for updates. pic.twitter.com/GInKf8M0sB

وأوضح أنه "تمّ إنشاء منطقة طوارئ... حول سفينة الشحن زيم كينغستون الراسية" مضيفاً أن "السفينة مشتعلة وتنبعث منها غازات سامة".

وأفادت إذاعة "راديو كندا" أن السفينة تحمل أكثر من 52 طناً من المواد الكيميائية الموضوعة في اثنين من الحاويات التي أتت عليها النيران.

#BREAKING: A fire broke out this morning on the same ship, MV Zim Kingston, that lost around 40 containers due to rough weather west of Juan de Fuca Strait yesterday. The Canadian Coast Guard tells me the fire broke out in the damaged containers on board. @CHEK_News