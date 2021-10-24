صحة وبیئة

زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب شمال شرق تايوان

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قد تكون الزلازل بهذه القوة قاتلة
قد تكون الزلازل بهذه القوة قاتلة
العالم تايوان زلزال

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات شمال شرق تايوان الأحد، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ6,2 درجات وقد أفاد سكان عن شعورهم بهزة قوية في العاصمة تايبيه.

وتتبع مكتب الأرصاد الجوية المركزي مركز الزلزال إلى منطقة ييلان في شمال شرق البلاد، وقال إنه ضرب على عمق 67 كيلومترا عند الساعة 13,11 (05,11 بتوقيت غرينتش).

وتتعرّض تايوان للزلازل بشكل منتظم إذ تقع الجزيرة قرب تقاطع صفيحتين تكتونيتين.

في العام 2018، ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مدينة هوالين، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.

وفي أيلول سبتمبر 1999، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات في مقتل نحو 2400 شخص في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الجزيرة.

وفي كانون الاول ديسمبر 2020، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة ييلان دون الإبلاغ عن أضرار ضخمة أو إصابات.

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