أمن

المدفعية التركية تصعّد وتقصف قريتين في محيط الحسكة

اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة وقوات وحدات حماية الشعب
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صعّدت أنقرة من هجماتها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في العديد من مناطق روجافا
صعّدت أنقرة من هجماتها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في العديد من مناطق روجافا
سوریا روجافا سوريا تركيا قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر مطلع صباح الأحد أن المدفعية التركية قصفت قريتين على الأقل في بلدة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة في روجافا.

واستهدف القصف التركي قريتي تل شنان ودردارا الواقعتين في محيط تل تمر ضمن نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقاً للمصدر ذاته.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن القصف شنته المدفعية التركية والمجاميع السورية المسلحة الموالية لتركيا، دون أن يتسنى معرفة حجم الخسائر أو الأضرار.

يأتي هذا بينما اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة وقوات وحدات حماية الشعب، التي تعد الركيزة الأساسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وصعّدت أنقرة من هجماتها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في العديد من مناطق روجافا، ولا سيما تلك المحاذية للحدود مع تركيا.

 

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