الحكيم محذراً: الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى "الانسداد السياسي"

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمّار الحكيم، من أن الجميع سيخسر إذا ما اتجهت الأمور إلى "الانسداد السياسي".

وقال الحكيم خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين إن "المفوضية والسلطة القضائية تتحملان مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية... وضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم".

جددنا التأكيد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في #العراق، وضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم pic.twitter.com/evbWUOFPPv — Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) October 23, 2021

وأضاف أن "الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي".

ودعا الحكيم الجميع إلى "التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي"، وفقاً لبيان أصدره مكتبه.