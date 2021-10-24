سیاسة

الحكيم محذراً: الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى "الانسداد السياسي"

"ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم"
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الحكيم خلال لقائه فؤاد حسين يوم السبت - صورة: المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني
الحكيم خلال لقائه فؤاد حسين يوم السبت - صورة: المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمّار الحكيم، من أن الجميع سيخسر إذا ما اتجهت الأمور إلى "الانسداد السياسي".

وقال الحكيم خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين إن "المفوضية والسلطة القضائية تتحملان مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية... وضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم".

وأضاف أن "الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي".

ودعا الحكيم الجميع إلى "التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي"، وفقاً لبيان أصدره مكتبه.

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