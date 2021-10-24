سیاسة

العراق.. اجتماع مرتقب "للإطار التنسيقي" لحسم أزمة نتائج الانتخابات

"سيكون الاجتماع لأجل حل الأزمة وليس تحالفاً سياسياً"
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فاز الصدر في الانتخابات - صورة أرشيفية
فاز الصدر في الانتخابات - صورة أرشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأحد إن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث إيجاد مخرج للازمة التي أعقبت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

و"الإطار التنسيقي" هو كيان فضفاض يضم جميع القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية بما فيها دولة القانون بزعامة المالكي.

وقال مكتب المالكي في بيان إن الاجتماع سيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها.

ونقل البيان عن المالكي قوله "الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي".

وتابع "سيكون الاجتماع لأجل حل الأزمة وليس تحالفاً سياسياً".

 

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