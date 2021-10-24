اقتصاد

تغيير طفيف بسعر الدولار مقابل الدينار في إقليم كوردستان

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کوردستان اقتصاد كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار تغييراً طفيفاً أمام الدينار العراقي في بداية تعاملات اليوم الاثنين بإقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147900 دينار

100 يورو = 172000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 15600 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2011 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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