تغيير طفيف بسعر الدولار مقابل الدينار في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار تغييراً طفيفاً أمام الدينار العراقي في بداية تعاملات اليوم الاثنين بإقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147900 دينار
100 يورو = 172000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 15600 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2011 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 425000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار