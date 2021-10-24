تغيير طفيف بسعر الدولار مقابل الدينار في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار تغييراً طفيفاً أمام الدينار العراقي في بداية تعاملات اليوم الاثنين بإقليم كوردستان. أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان 100 دولار = 147900 دينار 100 يورو = 172000 دينار 100 جنيه إسترليني = 202000 دينار 100 ليرة تركية = 15600 دينار 100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار دينار أردني واحد = 2011 ديناراً سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان مثقال عيار 24 = 425000 دينار مثقال عيار 21 = 375000 دينار مثقال عيار 18 = 320000 دينار