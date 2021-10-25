سیاسة

البيشمركة ووفد أمريكي يبحثان ملف "اللواءين المشتركين" مع الجيش العراقي

المجتمعون ناقشوا كذلك سبل تعزيز العلاقات بين وزارة البيشمركة والحلفاء، وتم التأكيد أيضاً على مواصلة التصدي للإرهاب.
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان البيشمركة العراق الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- بحث مسؤولون في وزارة البيشمركة الاثنين مع وفد عسكري أمريكي جملة قضايا ومن بينها ملف تشكيل اللواءين المشتركين مع الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها.

وعقد رئيس أركان وزارة البيشمركة اجتماعاً مع كبير مستشاري القوات الأمريكية في إقليم كوردستان الكولونيل دوغلاس والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان أن الاجتماع تناول خطوات الإصلاحات الجارية في الوزارة، وجرى التشديد على تنفيذها بمساعدة دول التحالف الدولي وبدعم حكومة إقليم كوردستان.

ولفت البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل تعزيز العلاقات بين وزارة البيشمركة والحلفاء، وتم التأكيد أيضاً على مواصلة التصدي للإرهاب.

وأشار إلى أنه تم بحث العلاقات بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي، ولا سيما فيما يتصل بكيفية تشكيل ونشر اللواءين المشتركين اللذين سيتوليان مهمة حماية أمن واستقرار المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).

جانب من الاجتماع
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