ترحيب أمريكي ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أُجريت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الجاري في العراق.

ووجه المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس يوم الاثنين، التهنئة في بيان "شعب العراق وحكومته على عملية انتخابات آمنة وسليمة من الناحية الفنية وسلمية إلى حد كبير".

وذكر البيان ان الانتخابات العراقية كانت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم.

واضاف برايس ان أمريكا انضمت إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعراقيين الآخرين.

وحث البيان جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات، فيما عبرت الخارجية الأمريكية عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الحكومة الجديدة عند تشكيلها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة العديدة بين البلدين.

وهنأ مجلس الأمن في بيان صدر الجمعة، "الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتخابات". كما رحب "بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة".