مفوضية الانتخابات العراقية تعلن قبول 46 طعنا غالبيتها من بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها قبلت 46 طعنا من اصل 1277 تلقته، مشيرة الى ان أكثر الطعون المقدمة إليه كانت في العاصمة بغداد، ثم محافظة نينوى.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جليل في حديث متلفز، يوم الاثنين إن "المفوضية تلقت، 1277 طعناً، بنتائج الانتخابات، قبلت 46 منها، وأوصت برد 1231".

وأضاف أن "الطعون التي قبلت تمثل أكثر من 800 محطة، سيتم عدّها وفرزها يدوياً، متوزعة على البصرة وبغداد والمثنى وذي قار، وأربيل، وصلاح الدين"، لافتة إلى أن "كل عملية عد وفرز ستنقل إلى العاصمة بغداد، بحضور مراقبين، فضلاً عن مراقبين دوليين ومحليين".

وأشار جليل إلى أن "العد والفرز سيكون أمام أنظار الجميع، وهذا القرار اتُخذ بناءً على الطعون المقدمة، بسبب احتوائها على أدلة".

واكد أن " أكثر الطعون كانت في العاصمة بغداد، وتأتي محافظة نينوى، ومحافظة صلاح الدين، وأربيل، والبصرة"