انخفاض سعر الدولار وتصاعد سعر الذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- استمر سعر الدولار في الانخفاض أمام الدينار العراقي، فيما تصاعد سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بإقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147600 دينار
100 يورو = 171000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 15700 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2010 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار