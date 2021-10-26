التعامل بحزم وفق القانون.. الصدر يضع الخطوط العامة للحكومة العراقية المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن السياسة التي يعتزم اتباعها في حال تولي أتباعه رئاسة الحكومة، هي "التعامل بحزم وفق القانون".

ونشر الصدر على موقع تويتر ان "على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة بلا فرق بين انتماء وآخر إلا من حيث الحاجة".

واضاف ان "هذا سيكون مقدمة لاندثار الكثير من الآفات المجتمعية الممنوعة والتي تصدر من المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الحزبي أو ما شاكل ذلك"، مضيفاً أن "هذا يحتاج أيضاً إلى تعاون الشعب مع الحكومة في إقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به.. بل ويحتاج التعدّي على القوانين من المواطنين إلى تفعيل العقوبات".

وتابع "نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجهًا حسنًا لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزام به أيضاً، لذا فإن سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدّى على القانون كالتعدّي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية وغيرها".