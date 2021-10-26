الرئيس بارزاني والسفير الفلبيني في العراق يتباحثان سبل مكافحة الارهاب

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، السفير الفيلبيني لدى العراق جينيروسو كالونج والوفد المرافق له في اربيل.

وخلال الاجتماع، تم تبادل الاراء بين الرئيس بارزاني والسفير الفلبيني، حول التهديدات الارهابية والتطرف وكيفية مكافحة الارهاب على الصعيد العالمي.

واشاد جينيروسو كالونج بدور الرئيس بارزاني في النضال ضمن صفوف الحركة التحررية الكوردية، مثمنا دور قوات البيشمركة في مكافحة الارهاب مؤكدا ان البيشمركة لهم مكانة خاصة نتيجة دورهم في محاربة الارهاب.