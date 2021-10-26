رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الألماني الجديد لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، السفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن ييغر.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الألماني الجديد بمناسبة تسلّم منصبه، وتمنى له النجاح في مهامه لتعزيز علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وشكر السفير الألماني حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها، وأبدى رغبة بلاده في ترسيخ العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان.

وتناول الجانبان الانتخابات الأخيرة في كل من العراق وألمانيا، فضلاً عن الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وأهمية مواصلة دعم البيشمركة.