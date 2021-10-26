سیاسة

نيجيرفان بارزاني: تدني الإقبال في الانتخابات رسالة للجميع.. وكوردستان لم تقصّر تجاه بغداد

"نريد تنفيذ الدستور العراقي بالكامل ومعظم المواد الدستورية لم تنفذ حتى الآن"
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نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته في الندوة - صورة: كوردستان 24
نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته في الندوة - صورة: كوردستان 24
کوردستان العراق كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء إن تدني الإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر "رسالة للجميع"، مشيراً إلى أن قيادة الإقليم لم تقصّر مطلقاً تجاه بغداد.

وأضاف بارزاني خلال مشاركته في حلقة نقاشية بشأن الوضع في العراق وكوردستان، أن "نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات النيابية رسالة لجميع الأطراف".

وأشار إلى أن "الانتخابات النيابية الأخيرة كانت واحدة من أفضل العمليات الانتخابية من الناحية الفنية"، مؤكداً أن "العراق يمر لغاية الآن بمرحلة انتقالية".

وتابع "نريد تنفيذ الدستور العراقي بالكامل"، لافتاً إلى أن معظم المواد الدستورية لم تنفذ حتى الآن.

وبيّن نيجيرفان بارزاني أن "ثمة جيلاً جديداً ينتظر الكثير في العراق"، وقال إن الكورد ما زالوا متخوفين إزاء الوضع الحالي والمستقبلي في العراق.

وجدد التأكيد بأن "قيادة إقليم كوردستان لم تقصّر مطلقاً تجاه بغداد"، داعياً جميع الأطراف الكوردستانية إلى وحدة الصف في العاصمة العراقية.

وقال "على الكورد أن يرصوا صفوفهم ومواقفهم في بغداد".

وشدد على أن معركة الكورد في بغداد ليست من أجل المناصب، مؤكداً أن الحكومات الاتحادية تتعامل مع الكورد ليس على "أساس اتحادي".

وقال إن على بغداد أن تغيّر طريقة تفكيرها تجاه الكورد، وأوضح أن مشاركة الكورد في الانتخابات تهدف إلى "مساعدة العراق" بالدرجة الأساس.

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