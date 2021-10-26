سیاسة

ماثيو تولر يتوعد الميليشيات ويؤكد: بوسع العراقيين إدارة شؤونهم بمفردهم

شدد تولر على ضرورة عدم تدخل إيران في الشؤون العراقية
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السفير الأمريكي خلال ندوة ميري
السفير الأمريكي خلال ندوة ميري
العراق انتخابات العراق 2021 العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر الثلاثاء إن العراقيين بوسعهم إدارة شؤون بلدهم بمفردهم ومن دون تدخلات خارجية.

وأضاف تولر خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط للأبحاث (ميري)، أن الأمم المتحدة أنفقت عشرات الملايين من الدولارات بهدف إنجاح الانتخابات العراقية التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق نجحت في إدارة العملية الانتخابية.

وتابع "بوسع العراقيين إدارة شؤون بلادهم بدون تدخل أجنبي"، مبيناً أن الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن من شأنه أن يحدد إطار العلاقة بين الجانبين.

وأوضح السفير الأمريكي أن بلاده قدمت مساعدات إلى العراق بشتى الطرق، وستواصل ذلك.

وشدد تولر على ضرورة عدم تدخل إيران في الشؤون العراقية.

وقال إن الولايات المتحدة "ستعاقب" جميع المجاميع والميليشيات التي تهاجم المصالح الأمريكية في العراق.

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