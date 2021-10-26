أمن

داعش يهاجم المقدادية ويخلف ليلة دامية.. وقوات الأمن تدفع بتعزيزات كبيرة

وقع الهجوم تحديداً بين قريتي الهوازة و الرشاد شمال شرق بعقوبة
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مستشفى المقدادية
مستشفى المقدادية
العراق العراق المقدادية د

أربيل (كوردستان 24)- شن عناصر داعش مساء الثلاثاء هجوماً عنيفاً على إحدى قرى محافظة ديالى مما أوقع عدداً من الضحايا، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم ذكر اسمه إن الهجوم، الذي وقع في قرية الرشاد التي تتبع بلدة المقدادية، أسفر عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل.

وذكرت مصادر أخرى أن داعش هاجم المنطقة باستخدام مختلف الأسلحة، مما أدى كذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 11 شخصاً آخرين بجروح.

وقال شهود إن هذه الحصيلة أولية ومرشحة للارتفاع، وأكدوا أن من بين الضحايا نساء وأطفالاً.

ووقع الهجوم تحديداً بين قريتي الهواشه والرشاد شمال شرق بعقوبة.

ودفعت القوات العراقية بتعزيزات إلى المنطقة في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر داعش في المنطقة.

وسبق أن تعرضت المقدادية، ومناطق عديدة في ديالى، إلى هجمات مماثلة أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين ولا سيما في المناطق المتنازع عليها حيث تشهد فراغاً أمنياً.

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