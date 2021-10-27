سیاسة

مسرور بارزاني يندد بهجوم ديالى ويؤكد: داعش لا يزال يشكل تهديدا ويتطلب ردا جماعيا

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني تنديد هجوم ديالى داعش

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى والذي سقط على اثره عدد من الضحايا والجرحى المدنيين، مؤكدا أن داعش لا يزال يشكل تهديدا ويتطلب ردا جماعيا.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع "تويتر"أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في ديالى، وأتقدم بالتعازي لأسر الضحايا والمصابين."

واضاف "لا يزال داعش يشكل تهديداً للسلام والتعايش الإقليميين ويتطلب رداً جماعياً وإقليمياً".

وشن عناصر داعش مساء الثلاثاء هجوماً عنيفاً على إحدى قرى محافظة ديالى مما أسفر عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل و إصابة ما لا يقل عن 11 شخصاً آخرين بجروح.

 

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