استمرار انخفاض سعر الدولار في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استمر سعر الدولار في الانخفاض أمام الدينار العراقي، فيما يراوح سعر الذهب بمكانه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بإقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147400 دينار

100 يورو = 171000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 15700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2010 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار