السفير التركي لدى بغداد: "العمال الكوردستاني" هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذ اتفاق سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، اليوم الأربعاء، ان حزب العمال الكوردستاني هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال غوناي لكوردستان 24 انه "على الرغم من ان حزب العمال الكوردستاني يعرف نفسه على أنه كوردي، إلا أنه قتل الكثير من الكورد".

واشار غوناي الى ان "العمال الكوردستاني"، هو العائق الرئيسي لتنفيذ اتفاق سنجار.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

وسبق أن قال مسؤولون في إقليم كوردستان إن اتفاقية سنجار لم تُنفذ كما منصوص عليها، وإن ما جرى في المدينة كان شكلياً خاصة بعدما ارتدى عناصر حزب العمال الكوردستاني والميليشيات المسلحة زي القوات العراقية وما زالوا يتمركزون في مركز المدينة.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.