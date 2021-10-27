سیاسة

رئيس حكومة اقليم كوردستان يشارك بملتقى الشرق الأوسط المنعقد بأربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اربيل ملتقى الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 في ملتقى الشرق الأوسط المنعقد بأربيل تحت عنوان (عراق مستقر لشرق أوسط مستقر).

ويشارك مسرور بارزاني في الملتقى في تمام الساعة 04:30 عصراً، للحديث عن آخر المستجدات على الساحة العراقية والكوردستانية، ولا سيما مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

وبدأت في محافظة أربيل، يوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الشرق الأوسط الذي يستمر ليومين بمشاركة واسعة.

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