بعد مجزرة ديالى.. داعش يصعّد ويهاجم الجيش في صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية عراقية مساء الأربعاء أن جنديين على الأقل قتلا وأصيب آخران بجروح في هجوم شنه داعش على ثكنة للجيش في محافظة صلاح الدين.

ووقع الهجوم تحديداً على طريق الصينية واستهدف نقاط للجيش بشكل متعاقب وجاء بعد يوم من هجوم أوقع العشرات في ديالى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن الهجمات التي شنها داعش أودت بحياة جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنه داعش مساء أمس على قرية الرشاد في بلدة المقدادية بديالى.