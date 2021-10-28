ریاضة

بايرن ميونيخ يُمنى بخسارة مذلة أمام بوروسيا ضمن منافسة كأس ألمانيا

author_image سوار أحمد
العالم بايرن ميونيخ مسابقة المانيا نادي بوروسيا

أربيل (كوردستان 24)- مني بايرن ميونيخ بخسارة مذلة أمام نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.

وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 5-1 أمام كولن عام 1972.

وظهرت إرهاصات "الكارثة" يوم الاربعاء، منذ اللحظات الأولى حيث افتتح مونشنغلادباخ التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة لاعب خط الوسط الفرنسي كواديو كوني.

ثم تلاحقت الأهداف بتوقيع الجزائري رامي بن سبعيني (د.15 و21 من ركلة جزاء)، قبل أن يكمل السويسري بريل إيمبولو الخماسية (د. 51 و57).

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