موجة أمطار تجتاح اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان موجة من الأمطار سوف تجتاح الاقليم، ابتداء من اليوم الخميس وتستمر لعدة أيام.

وافاد بيان للمديرية ان موجة غير مستقرة تشمل مناطق اقليم كوردستان، مرجحة في الوقت نفسه هطول أمطار خفيفة خصوصا في المناطق الجبلية.

واضاف البيان ان الأمطار ستهطل ابتداء من اليوم، بتأثير منخفض جوي ويستمر لعدة ايام، مشيرة الى ان الامطار ستهطل على محافظتي حلبجة والسليمانية وادارة كرميان.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع ان تضرب موجة من الامطار اقليم كوردستان وأن تصل نسبة الهطولات الى 20 مم فى بعض المناطق الجبلية .

وقال مدير الأرصاد الجوية والزلازل في الإقليم فاضل إبراهيم ، لكوردستان 24 "لقد حدث عدم استقرار في الطقس ويمكننا أن نسميه بداية موسم الأمطار هذا العام، ومن المتوقع أن يزداد التأثير الحالي غدا، مع هطول الأمطار على حدود محافظة دهوك والمناطق الجبلية في محافظة أربيل بعد ظهر الجمعة، ومن المتوقع هطول الأمطار في وسط أربيل مساء اليوم نفسه. واضاف "ليلة السبت الاحد سيكون للموجة تاثير اكبر وستشمل الامطار جميع اجزاء كوردستان".