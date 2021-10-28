سیاسة

بتوجيه من مسرور بارزاني.. تجديد محطة توليد كهرباء في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني محطة كهرباء باداوا اربيل وزارة الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، تجديد محطة 132 الكهربائية في أحد أحياء مدينة اربيل.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، وجه بتجديد محطة 132 الكهربائية في حي باداوا، حيث جرت بالفعل مراسم التجديد بحضور وزير الكهرباء ومحافظ أربيل.

وأعلنت الوزارة في بيانها أن وزير الكهرباء تحدث عن أهمية المحطة الجديدة التي توزع 189 ميغاواط من الكهرباء.

كما اكد إن المحطة ستخفف العبء على عدد من محطات توزيع الكهرباء.

 

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