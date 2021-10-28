صحة وبیئة

كوردستان تسجل 844 اصابة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان وزارة الصحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الخميس، تسجيل 844 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 264 اصابة في اربيل، 165 في السليمانية و300 في دهوك، و34 في حلبجة و20 اصابة في كرميان، و61 في رابرين.

وتماثلت 1296 حالة للشفاء وفق ما اعلنت وزارة الصحة في بيانها.

واكدت الوزارة تسجيل 18 حالة وفاة جديدة في عموم مناطق اقليم كوردستان.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 359746 اصابة، شفي منها 339913، فيما توفي حتى الآن 6374 شخصا.

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