سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من منظمة LDS الخيرية الأمريكية

جرى التأكيد على أهمية مساعدة نازحي سنجار وتوفير الأرضية المناسبة لهم للعودة إلى ديارهم
author_image Kurdistan24 اربیل
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني حكومة إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وفداً رفيع المستوى من منظمة LDS الخيرية الأمريكية.

وشكر رئيس الحكومة منظمة LDS على تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، لمساعدة النازحين واللاجئين والفقراء ومحدودي الدخل في كوردستان طيلة السنوات القليلة الماضية.

وأثنى وفد منظمة LDS على إقليم كوردستان، الذي لا يزال يحتضن أكثر من مليون نازح ولاجئ من مختلف المكونات، على الرغم من الوضع الاقتصادي العصيب.

وفي موضوع آخر من اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مساعدة نازحي سنجار وتوفير الأرضية المناسبة لهم للعودة إلى ديارهم.

يؤي

 

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