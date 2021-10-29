ولاية أمريكية تعرف اللغة الكوردية رسميا وتقر بتدريسها

أربيل (كوردستان 24)- عرّفت وزارة الخارجية الامريكية رسميا اللغة الكوردية كلغة رسمية ، لتنضم بذلك الى 11 لغة اجنبية أخرى تعترف بها الوزارة ، كما سيتم الدراسة بها رسمياً في ولاية تينيسي .

وجاء ذلك اثر جهود بدأ بها عضو مركز صلاح الدين في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي نوزاد هورامي، منذ يوليو/ تموز 2017 ، للتعريف بالكوردية كلغة رسمية ودراستها في المدارس في مرحلتي المتوسطة والاعدادية ، الى جانب اللغات الرسمية الأخرى في الولايات المتحدة منها الفرنسية والاسبانية ولغات اجنبية اخرى .

ويُطلق على مدينة ناشفيل "كوردستان الصغيرة" لوجود جالية كوردية كبيرة فيها.

وقد ساعد مركز صلاح الدين وزارة التعليم والتربية في ولاية تينيسي في صياغة منهاج تدريسي للغة الكوردية وبدأت الدراسة بها منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري .