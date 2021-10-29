سیاسة

ولاية أمريكية تعرف اللغة الكوردية رسميا وتقر بتدريسها

author_image سوار أحمد
العالم امريكا اللغة الكوردية تدريس الكوردية ولاية تينيسي

أربيل (كوردستان 24)- عرّفت وزارة الخارجية الامريكية  رسميا اللغة الكوردية كلغة رسمية ، لتنضم بذلك  الى 11 لغة اجنبية أخرى تعترف بها الوزارة ، كما سيتم الدراسة بها رسمياً في ولاية تينيسي .

وجاء ذلك اثر جهود بدأ بها عضو مركز صلاح الدين في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي نوزاد هورامي، منذ يوليو/ تموز 2017 ، للتعريف بالكوردية كلغة رسمية ودراستها في المدارس في مرحلتي المتوسطة والاعدادية ، الى جانب اللغات الرسمية الأخرى في الولايات المتحدة منها الفرنسية والاسبانية ولغات اجنبية اخرى .

ويُطلق على مدينة ناشفيل "كوردستان الصغيرة" لوجود جالية كوردية كبيرة فيها.

وقد ساعد مركز صلاح الدين وزارة التعليم والتربية في ولاية تينيسي في صياغة منهاج تدريسي للغة الكوردية وبدأت الدراسة بها منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف