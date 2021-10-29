الداخلية العراقية تصدر تعليمات منح رخصة السوق الدولية
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعليمات منح رخصة (إجازة) السوق الدولية، اسـتناداً لأحكام المـادة ( 47 / أولا / د ) مـن قـانون المـرور رقـم ( 8 ) لسـنة ٢٠١٩.
التعليمات:
1- أن يكـون نمـوذج إجازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فيينـا للسـيـر علـى الطرقـات لـعـام ١٩٦٨ والموقـع عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام ۲۰۱۷ وتطبيقـاً لأحكام المـادة (47/ثانيـاً/د) (تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة).
2- أن يكـون طـالـب الحصـول علـى إجـازة السـوق الدوليـة حـاصـل علـى إجازة سـوق محليـة صـادرة مـن مديريـة المـرور العامـة فـي بـغـداد والمحافظـات وأن تكـون سـارية المفعـول التأكد من صحة صدورها.
3- أن يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول.
4- تكون مدة نفاذ الإجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية.
5- لا يجوز استعمال هذه الإجازة داخل العراق.
6- يتم استحصال المبـالغ والرسـوم الخاصـة بالإجازة الدوليـة (مـنح لأول مـرة) استناداً الى الجدولين رقم (۱) و (۲) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019.
٧- يطـالـب الراغـب بالحصـول علـى إجازة السـوق الدوليـة بالمستمسكات الثبوتيـة الأصلية مع نسخ مصورة وهي:
أ- إجازة سوق محلية
ب - جواز سفر عراقي
ج- هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة
ح- صور شخصية حديثة عدد (۲)
٨- تنفـذ هذه التعليمـات من تاريـخ المصادقـة عليها.