سیاسة

الداخلية العراقية تصدر تعليمات منح رخصة السوق الدولية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اجازة سوق دولية العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعليمات منح رخصة (إجازة) السوق الدولية، اسـتناداً لأحكام المـادة ( 47 / أولا / د ) مـن قـانون المـرور رقـم ( 8 ) لسـنة ٢٠١٩.

التعليمات:

1- أن يكـون نمـوذج إجازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فيينـا للسـيـر علـى الطرقـات لـعـام ١٩٦٨ والموقـع عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام ۲۰۱۷ وتطبيقـاً لأحكام المـادة (47/ثانيـاً/د) (تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة).

2- أن يكـون طـالـب الحصـول علـى إجـازة السـوق الدوليـة حـاصـل علـى إجازة سـوق محليـة صـادرة مـن مديريـة المـرور العامـة فـي بـغـداد والمحافظـات وأن تكـون سـارية المفعـول التأكد من صحة صدورها.

3- أن يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول.

4- تكون مدة نفاذ الإجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية.

5- لا يجوز استعمال هذه الإجازة داخل العراق.

6- يتم استحصال المبـالغ والرسـوم الخاصـة بالإجازة الدوليـة (مـنح لأول مـرة) استناداً الى الجدولين رقم (۱) و (۲) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019.

٧- يطـالـب الراغـب بالحصـول علـى إجازة السـوق الدوليـة بالمستمسكات الثبوتيـة الأصلية مع نسخ مصورة وهي:

 أ- إجازة سوق محلية

 ب - جواز سفر عراقي

 ج- هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة

ح- صور شخصية حديثة عدد (۲)

 ٨- تنفـذ هذه التعليمـات من تاريـخ المصادقـة عليها.

موضوعات ذات صلة
العالم

بـ"أعين معصوبة".. أوضاع مأساوية لمهاجرين كورد محتجزين بسجن في ليتوانيا
  10 ساعات
کوردستان

كوردستان تسجل إحصائية يومية مرتفعة بعدد وفيات كورونا
  11 ساعات
إيران

الاتحاد الإيراني يطالب البرلمان بالسماح للمشجعات بحضور مباريات كرة القدم
  13 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف