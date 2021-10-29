صحة وبیئة

كوردستان تسجل إحصائية يومية مرتفعة بعدد وفيات كورونا

لا يزال 12929 شخصاً يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان وزارة الصحة الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان إحصائية يومية مرتفعة بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 21 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في عموم إقليم كوردستان منذ تفشي الوباء إلى 6395 وفاة، وفق أحدث تقرير أصدرته وزارة الصحة.

وجاء في التقرير أن مستشفيات إقليم كوردستان سجلت 849 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي 360595 حالة، مع تعافي 1358 شخصاً من الوباء.

هذا ولا يزال 12929 شخصاً يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

يأتي هذا في وقت حذرت فيه السلطات الصحية في إقليم كوردستان من أن المنطقة مقبلة على موجة رابعة من الوباء مما سيرفع معدل الإصابات على نحو خطير.

ودعت وزارة الصحة السكان إلى التقيد بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

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