سیاسة

كولومبيا تسمح بتلقيح الأطفال بين 3 و11 عاما بلقاح سينوفاك الصيني

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الجمعة أن الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما في كولومبيا سيتمكنون من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأحد باستخدام لقاح سينوفاك الصيني. 

وكتب الرئيس على تويتر "اعتبارا من 31 تشرين الأول/أكتوبر (...) نفتتح التطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال من سن 3 إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك". 

وقال وزير الصحة فرناندو رويز "الهدف هو تطعيم حوالى 7,1 ملايين طفل في هذه الفئة العمرية". 

ومن غير المحتمل أن يصاب الأطفال بأشكال حادة من المرض، لكن يمكن أن يصابوا بالفيروس ويساهموا بنقله.

وبهدف السماح بتطعيم الأطفال "أخذت وزارة الصحة الضوء الأخضر الذي أعطته إنفيما"، وكالة تنظيم الأدوية الكولومبية، على ما قال رويز. وأضاف أن سينوفاك "أثبت أنه لقاح آمن (...) لقد اختُبر على ملايين الكولومبيين". 

كما سمحت الصين وتشيلي باستخدام هذا اللقاح للقُصّر.

من جهتها أجازت الولايات المتحدة الجمعة استخدام لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح، تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.

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