الصدر يقرر إغلاق مقرات "سرايا السلام" ويستثني 5 مدن

أربيل (كوردستان 24)- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إغلاق مقرات "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري باستثناء خمس مدن خلال 15 يوماً.

وقال الصدر في بيان صحفي "أعلن عن غلق كافة مقرات سرايا السلام وعودتهم أفراداً في التيار الصدري عدا محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وسامراء وبغداد".

وسرايا السلام هي تنظيم مسلح يضم في صفوفه ألوية منخرطة في تشكيلات الحشد الشعبي. وسبق أن أعلن الصدر تجميد عمل سراياه أكثر من مرة.

وتشكلت هذه الجماعة بعد سيطرة تنظيم داعش على نينوى وأجزاء واسعة من البلاد. ويعتقد أن هذه الخطوة دعوة ضمنية لإغلاق مقار الميليشيات في العراق.