صحة وبیئة

"انهيار ثلجي" يعلق أنشطة تسلق الجبال العالية في الإكوادور

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- علّقت الإكوادور أنشطة تسلّق أعلى خمسة جبال فيها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك عقب انهيار ثلجي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان أثر ثلاثة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة البيئة أن "الأنشطة المزاولة في الجبال العالية على ارتفاع يتخطّى 5 آلاف متر قد عُلّقت".

وسيتعذّر على الهواة تسلّق جبال كاييامبه وكوتوباكسي وإيلينيسا سور وأنتيسانا وتشيمبوراسو لمدّة أسبوع على الأقلّ.

وفي تشيمبوراسو، وهو أعلى جبل في الإكوادور، أودى انهيار ثلجي بحياة ثلاثة متسلّقين في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما جرف مجموعة من 16 شخصا كانوا يتسلّقون هذا البركان الذي يبلغ ارتفاعه 6293 مترا وهو دوما مغطّى بالثلج.

وسيبقى هذا الحظر ساريا حتّى "تتحسّن الأحوال الجوية بما يضمن سلامة السياح في أعالي الجبال".

وتبدأ الإكوادور السبت عطلة من خمسة أيام هي الأطول في البلد تتوقّع السلطات أن يسافر خلالها أكثر من مليون شخص.

المصدر: فرانس برس

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