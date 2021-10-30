اقتصاد

الدولار يسجل ارتفاعاً بتعاملات السبت في إقليم كوردستان

سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
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ارتفاع أسعار الدولار في بورصات أربيل وبغداد
ارتفاع أسعار الدولار في بورصات أربيل وبغداد
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 171000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203200 دينار

100 ليرة تركية = 15700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2010 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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