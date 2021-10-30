الدولار يسجل ارتفاعاً بتعاملات السبت في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 171000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203200 دينار
100 ليرة تركية = 15700 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2010 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار