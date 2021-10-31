سیاسة

مسؤول أمريكي: بايدن سيحذر أردوغان من "تصرفات متهورة"

author_image سوار أحمد
جو بايدن ورجب طيب اردوغان
جو بايدن ورجب طيب اردوغان
ترکیا جو بايدن رجب طيب اردوغان لقاء تصرفات متهورة

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أمريكي أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، سيجري لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث سيحذره من "تصرفات متهورة".

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي إن بايدن سيلتقي أردوغان الأربعاء على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين حيث سيحذره "من أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه يجب تحاشي الأزمات".

وأضاف أن بايدن سيناقش أيضا مع أردوغان طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف- 16"، وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة.

وتعتبر تركيا وأمريكا حليفتين في حلف الناتو لكن بينهما خلافات عدة على رأسها قضايا الدعم الأمريكي لـ"وحدات حماية الشعب" الكوردية في سوريا، وشراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية"، واعتراف إدارة بايدن بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

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